比特币交易网站Mt. Gox将申请清算--报道

路透4月16日 - 华尔街日报援引知情人士的消息报导，比特币交易网站Mt.Gox已放弃了在破产保护下重建公司的计划，已请求东京法院允许其清算。

据华尔街日报报导，知情人士将此决定归因于程序的复杂以及缺乏实际可行的复苏计划。

Mt.Gox曾是全球最大的比特币交易网站，上个月在日本申请破产，该公司称由于黑客入侵其计算机系统，总计丢失了约85万枚比特币，以今天的价格计算折合约4.54亿美元。此后其曾称找回了约20万枚比特币。

Mt. Gox的律师拒绝就此事置评。

Mt. Gox的律师本周对一联邦法官表示，公司执行长Mark Karpeles将不会前往美国就公司在美国破产一事接受质询。(完)

(编译 王洋; 审校 张明钧)

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