比特币交易网站Mt. Gox将申请清算--报道

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透4月16日 - 华尔街日报援引知情人士的消息报导，比特币交易网站Mt.Gox已放弃了在破产保护下重建公司的计划，已请求东京法院允许其清算。
据华尔街日报报导，知情人士将此决定归因于程序的复杂以及缺乏实际可行的复苏计划。
Mt.Gox曾是全球最大的比特币交易网站，上个月在日本申请破产，该公司称由于黑客入侵其计算机系统，总计丢失了约85万枚比特币，以今天的价格计算折合约4.54亿美元。此后其曾称找回了约20万枚比特币。
Mt. Gox的律师拒绝就此事置评。
Mt. Gox的律师本周对一联邦法官表示，公司执行长Mark Karpeles将不会前往美国就公司在美国破产一事接受质询。(完)
(编译 王洋; 审校 张明钧)
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