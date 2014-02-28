比特币交易平台Mt. Gox：崛起得快 垮得更快

路透2月27日 - 比特币交易平台Mt.Gox的关闭也许很突然，但内部人士称，它的垮台大概在一年前就已露端倪，当时Mt.Gox与监管当局发生过节，与前生意伙伴决裂，网站也遭到攻击。

比特币交易圈还想将追求自由的理念与金融服务业要求的严格监管和客户需要的可靠服务相提并论，Mt.Gox的失败触目惊心地呈现了那将有多难。

没错，Mt. Gox也许会东山再起。其执行长MarkKarpeles已经表示，在2月7日发生比特币暂停提取的事故后，他一直在努力解决迫使该平台本周暂停交易的问题。

但想东山再起，如果有这个可能的话，过程会很艰难。

美国联邦检察官已向Mt. Gox和其它从事比特币业务的企业发出传票，以了解他们应对近期网络攻击的情况。Mt.Gox曾经是最大的比特币交易平台，如今已被斯洛文尼亚的Bitstamp等竞争对手超过。

“第一波创业者都是比特币技术的布道者，没什么质量，”Ribbit Capital的投资者NickShalek说。RibbitCapital对电子钱包Coinbase等比特币公司提供过支持。而目前，Shalek称，出现了一群更为认真踏实的创业者，他们在努力搭建更实在的比特币基础设施。

比特币是种电子货币，与传统货币不一样，它通过去中心化的对等网络进行买卖。它的价值去年曾飙涨，目前现有的比特币总价值约为70亿美元。

具有讽刺意味的是，Mt.Gox倒台开始的同时，公众对比特币的恶评也达到新的高度。但比特币的支持者也众多，其中包括知名的硅谷创投家，他们大肆吹捧的是一个不受政府干预或控制的虚拟货币系统。

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**比特币的门户网站**

Mt. Gox在2009年由美国软件黑客Jed McCaleb创建，最初用于人们交易“万智牌”(Magic: TheGathering)游戏卡片。(Mt. Gox就是“万智牌在线交易平台”的缩写)

McCaleb后来将该网站改为比特币交易平台，并在2011年将这项方兴未艾的业务售给法国人Karpeles。在Karpeles管理下，Mt. Gox变成了比特币的门户网站--投资者在这里定期查询比特币价格，它也成为交易量最大的平台。

Karpeles表示Mt.Gox无意帮助犯罪分子洗钱，还反驳了比特币交易完全匿名的说法--他表示，虽然比特币系统为私密性而设计，但很容易追踪整个网络的比特币。

“我们希望当局理解，问题不在于比特币本身，而在于部分人对比特币的使用，”他在一封邮件中对路透社记者表示。

2011年，比特币价格几乎不到1美元，但Mt.Gox交易量不断增长，日成交量经常超过20,000笔，较2010年底翻了一倍不止。

**人气扶摇直上**

比特币的人气和价格一样，不断扶摇直上。到了2013年4月1日，比特币首度飙破100美元大关，成交量也越来越大。

约莫在同时，促使其接受监管的力量也越来越大。美国财政部美国金融犯罪执法网(FinCEN)宣告比特币交易所是货币转移管道，要求其登记注册，遵守正式的反洗钱计划，并须向当局举报可疑交易活动。

在那之后不久，一家被人称为bitfloor的比特币交易所由于未向监管当局正确的登记注册，它的美国帐户遭到关闭，这家交易所被停止营业。

由于担心监管当局的行动会导致客户资金冻结，比特币价值因而大跌。4月10日的报价尚有230美元，到4月17日就暴跌至68.49美元的低点。根据Bitcoincharts，这段时间反而是Mt. Gox以美元计价之交易的最高峰。

这个迹象预示着，虚拟货币势必将引来更多监管当局的关注。

4月18日，Karpeles澄清该公司唯一的交易提供者是电子支付新创公司Dwolla。他透过电邮说，“我们不使用任何美国银行。”

Mt. Gox并未立刻向FinCEN登记注册--这是导致其走向毁灭的错误一步。

2013年5月，美国国土安全部将Dwolla在Veridian CreditUnion所持有的一个帐户冻结，该帐户的名字是Mt. Gox在美国德拉瓦州注册的子公司Mutum SigillumLLC。相关法院文件称，5月稍早时也有另一个在富国银行(WFC.N)的帐户被没收。国土安全部称Mt.Gox没有按照FinCEN的要求向财政部登记注册，这些没收行动于法有据。Mt. Gox最后是在6月才注册。

Dwolla最后结束与Mt. Gox的往来关系，Mt. Gox深受打击。

**遭遇网络攻击**

比特币价值上涨给其带来更多公众认知度，尽管许多人仍然不清楚比特币到底是什么。

之后Mt.Gox的美元交易量开始减少--5月每日约有66,770笔交易，而9月降至差不多14,000笔。据bitcoincharts数据，后来有那么几个月交易量明显上升，但1月的日交易量又降至约9,000笔。

业内人士称，早在约9个月前，随着Bitstamp等竞争对手的地位崛起，Mt.Gox就不再是业内青睐的交易平台。今年初，出于对其技术和安全性的顾虑，Mt. Gox的业内地位越来越低。

“很明显，近一年来他们那里发生了一些很糟的事情。他们对比特币提取的处理非常慢，具体状况究竟如何，总的来说很不透明，”瑞士的一位比特币开发者Mike Hearn说。

Mt. Gox本月早前发生的问题源于分散式阻断服务攻击(distributed denial of serviceattack)，黑客通过发送数以千计的虚假交易导致其陷入瘫痪。其它交易平台也遇到同样问题，但能更迅速地恢复服务。

据专家称，黑客利用了部分交易平台的一个流程，这个流程给管理交易的代码带来“可塑性”。简而言之，黑客可以借此略微改动代码细节，从而创建成千上万份交易副本。这些副本将交易所的处理速度拖慢成龟速，迫使它们单独验证每笔交易以确定其真伪。

“这是每家主要比特币交易平台都知道的问题，他们都有相应的解决方案。只有Mt.Gox没有。”全球首台比特币ATM制造商Robocoin的执行长Jordan Kelley说道。

网上流传着一份据称是Mt.Gox危机计划的文档。该文档称，超过74.4万个比特币“因交易可塑性相关盗窃行为而失踪”，Mt.Gox的债务为1.74亿美元，资产为3,275万美元。目前还无法证实这份文档的真实性。如果情况属实，则意味着开采出来的1,240万个比特币中约有6%已失踪。

有关Mt. Gox拥有的比特币和资金最终将何去何从的质疑四起，有业内人士认为，Mt.Gox的问题根源在于财务管理不当。如果Mt. Gox卖出的比特币数量比它实际拥有的要多，那它的财务情况可能已经是一团糟。

“比特币业务目前处在转折点上，”Kelley周二在电子邮件中称。他并补充表示很快会有份声明出来。“目前我不能透露更多，因为这牵涉到其它有关方。”(完)

(编译 白云/朱晓军/李婷仪; 审校 高琦)

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