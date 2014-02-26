比特币交易平台Mt. Gox收到纽约联邦检察官传票--WSJ

路透2月25日 - 《华尔街日报》(WSJ)援引知情人士报导称，比特币交易平台Mt. Gox已收到纽约联邦检察官的传票。

曾经是全球最大比特币交易平台的Mt.Gox周二突然停止交易，其执行长表示该平台“处于转折点”。这令人担忧这种缺乏监管的虚拟货币何去何从。

华尔街日报称，传票是本月发出的，要求Mt. Gox保全某些文件，并提出了其它一些要求。(完)

(编译 张涛；审校 白云)

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