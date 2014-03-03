全球金融：比特币交易平台Mt. Gox申请破产保护，官司缠身

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透东京2月28日 - 曾经是全球最大的比特币交易平台--Mt. Gox周五在日本申请破产保护，称由于遭遇黑客入侵，该公司可能丢失了价值近5亿美元的比特币。
Mt. Gox的法籍执行长Mark Karpeles在东京地区法院举行的一个记者会上鞠躬道歉，将其公司的失败归咎于“我们系统的弱点”，但他预计比特币行业将继续增长。他这次穿着西装，并没像通常那样只穿T恤衫。
“首先，我非常抱歉。比特币行业是健康的，而且正在增长。其将继续增长，最重要的一点是降低影响。”他表示。
愤怒的投资者力图找到答案，想知道他们在该交易平台上的现金和比特币到底怎么了。
Gregory Greene周四在美国芝加哥地区法院针对Mt. Gox提起诉讼。他估计，他在Mt. Gox的比特币价值2.5万美元。
目前尚不清楚哪家律所将为Mt.Gox辩护。代表该公司的芝加哥律所Baker & McKenzie周五没有对置评要求做出回应。
Mt. Gox表示，该平台本身丢失了1万个比特币，其用户丢失了7.5万个。以目前比特币市价约565美元计算，损失总额为约4.8亿美元，约占全球比特币估值的7%左右。Mt. Gox的绝大多数用户是外国人。
Mt. Gox表示，周一核查其银行账户时，显示差额为28亿日圆(2,740万美元)。Baker & McKenzie律所的律师Junko Suetomi表示，她不会对一家公司的外国银行账户余额置评。(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。