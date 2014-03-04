Mt. Gox破产最终可能使虚拟货币行业变得更强--官员

路透华盛顿3月3日(记者 Douwe Miedema) - 纽约州金融服务局(Department of Financial Services)周一表示，比特币交易平台Mt. Gox的破产是生存竞争，可能最终会使虚拟货币行业变得更强。

纽约州金融服务局负责人本杰明·劳斯基(Benjamin Lawsky)对路透表示：“对于虚拟货币市场而言，这一方面是个打击，另一方面将使整个行业进一步得到改善，并带来更多的监管。”

他在华盛顿出席的一场银行业会议间隙表示：“这是重组的一部分。”

作为曾经世界上最大的比特币交易平台，Mt.Gox周五在日本递交破产保护申请，称黑客进入该交易系统，令其损失了价值近5亿美元的比特币。

Mt.Gox的破产是对比特币的另一个打击。比特币于2009年开始流通，并得到了某些在线零售商的认可。比特币的支持者喜欢这样一个事实：比特币的价值依赖计算机网络，与任何政府或央行没有关系。

劳斯基希望将健康的比特币运营商引入到纽约州，并提出建立一套“比特币运营许可证”制度，以此来规范比特币运营商的运营，而且这些新规应当与现有的金融监管条款一致。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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