全球金融：比特币交易平台Mt. Gox在美国遭起诉

中国经济：推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透2月28日 - 曾经为全球最大的比特币交易平台Mt. Gox在美国遭一客户起诉。Mt. Gox交易平台在遭骇客攻击后关闭，为客户造成了数百万美元的损失，估计之后美国可能会出现众多的相关诉讼，以追回损失。
周四在美国芝加哥地区法院提起的一项投诉中，原告Gregory Greene指称，Mt. Gox及其首席执行长Mark Karpeles玩忽职守，并存在欺诈行为，从而导致该交易平台因遭受骇客攻击而被迫关闭。
Greene表示，在Mt. Gox发现交易平台出现安全漏洞后，比特币价格暴跌，但他和其他投资者无法止损，因该平台的交易已经停止。周二Mt. Gox关闭其网站。
目前尚不清楚哪家律所将为Mt.Gox辩护。但代表该公司的芝加哥律所Baker & McKenzie周五没有对置评要求做出回应。(完)
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透东京4月28日 - 索尼周五称，预计本财年利润将激增73%，接近20年纪录水准，因其主要获利来源--图像传感器业务从地震损害中恢复，而且智能手机厂商开始在手机上装载更多传感器。
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