全球金融：比特币交易平台Mt. Gox在美国遭起诉

路透2月28日 - 曾经为全球最大的比特币交易平台Mt. Gox在美国遭一客户起诉。Mt. Gox交易平台在遭骇客攻击后关闭，为客户造成了数百万美元的损失，估计之后美国可能会出现众多的相关诉讼，以追回损失。

周四在美国芝加哥地区法院提起的一项投诉中，原告Gregory Greene指称，Mt. Gox及其首席执行长Mark Karpeles玩忽职守，并存在欺诈行为，从而导致该交易平台因遭受骇客攻击而被迫关闭。

Greene表示，在Mt. Gox发现交易平台出现安全漏洞后，比特币价格暴跌，但他和其他投资者无法止损，因该平台的交易已经停止。周二Mt. Gox关闭其网站。

目前尚不清楚哪家律所将为Mt.Gox辩护。但代表该公司的芝加哥律所Baker & McKenzie周五没有对置评要求做出回应。(完)