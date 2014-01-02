比特币等虚拟货币不是真正意义上的货币--盛松成

路透北京1月2日 - (本文节选自中国人民银行调查统计司司长盛松成的最新文章，本文仅代表个人观点）

近年来，诞生于互联网世界的虚拟货币引起了越来越多的关注。其中，2009年出现的比特币（Bitcoin）发展最为迅速，影响也最为广泛，其使用范围已从互联网渗透到现实世界。

比特币具有无实物形态、数字化存储与支付等虚拟货币特征，同时也具有传统虚拟货币不具备的特点：没有集中发行方、数量有限、完全匿名、交易不可追踪等。因此，从货币本质特征及其发展历史来看，以比特币为代表的虚拟货币本质上不是货币，也难以成为货币。

2013年，中国的“比特币中国”（BTCChina）网站成为全球第一大比特币交易平台。但2013年12月5日，中国人民银行等五部委联合发布了《关于防范比特币风险的通知》，指出比特币是一种特定的虚拟商品，不是真正意义上的货币。此后比特币在中国市场的价格迅速下跌，三周时间跌去约60%，在国际市场上也应声大跌。

比特币不是真正意义上的货币，原因主要有以下几方面。

（一）缺乏国家信用支撑，难以作为本位币履行商品交换媒介职能。

首先，比特币不具备作为货币的价值基础。比特币是利用复杂算法产生的一串代码。它不同于黄金，本身不具有自然属性的价值，这是所有虚拟货币最大的特点，即“虚拟性”。比特币能否具有价值，能否成为交换媒介，完全取决于人们的信任度。比特币不仅自身没有价值，也没有国家信用支撑，没有全社会商品生产和交易作为保证，因而不具有货币的价值基础。如果一国宣布比特币非合法货币，比特币在该国范围内就无法流通，也无法承担交换媒介职能，甚至可能一文不值，连价值贮藏功能都难以发挥。央行等五部委发布《通知》后，比特币价格大跌，许多商家相继宣布不接受比特币支付，就是有力的证明。

其次，比特币没有法偿性和强制性，流通范围有限且不稳定。由于缺乏国家强制力的支撑，是否接受比特币支付完全取决于人们的意愿。一开始，比特币主要在互联网上使用，可用来购买网游中的各种装备或电子商务网站的商品，后来一些实体商家开始接受比特币支付。然而，随着比特币价格的急剧波动，今天还对比特币大加追捧的商家很可能一夜之间就宣布不接受比特币了。可见，由于没有国家强制力支撑，比特币的流通范围是有限的也是不稳定的，难以真正发挥流通支付手段的作用。

再次，比特币具有很强的可替代性，很难固定地充当一般等价物。从技术上来说，所有虚拟货币的产生方式、交易模式、储存方式等都不具备独特性，比特币也是如此。任何有自己的开采算法、遵循P2P协议、限量、无中心管制的数字“货币”都有可能取代比特币，例如逐渐为人们所熟知的莱特币(Litecoin)。可见，比特币既没有独特的自然属性，也没有法律赋予的排他性、独特性，因此很容易被替代，难以固定地充当一般等价物而成为商品交换的媒介。

（二）数量规模设定了上限，难以适应现代经济发展需要。

比特币的产生过程完全基于技术而非经济学原理，其上限数量和达到上限的时间已被技术上固定，即在2140年达到2100万数量上限。数量的有限性是很多人认为比特币优于其他虚拟货币，甚至可以媲美黄金的重要原因。但正是由于数量有限，比特币难以成为与现代经济发展需要相适应的交换媒介。

首先，比特币有限的数量与不断扩大的社会生产和商品流通之间存在矛盾，若成为本位币，必然导致通货紧缩，抑制经济发展。比特币的总量和供给速度由算法决定，与市场需求和经济发展无关。如果比特币成为一国本位币，它虽然从理论上消除了现行信用货币体系中货币供给可能过多的问题，避免了通货膨胀，但相对匮乏的总量必然无法适应不断扩大的社会生产和商品流通需求，从而导致通货紧缩，给经济发展带来更大危害。这也是金本位制崩溃的根本原因。

其次，数量的有限性使比特币作为流通手段和支付手段的功能大打折扣，更容易成为投机对象而不是交换媒介。正因为限定了数量上限，人们意识到囤积起来的比特币可能升值，持有比特币的人更愿意把它收藏起来而不是用于购买其他商品，结果必然导致比特币最终退出流通、失去货币的交换媒介功能而成为投机对象。现在虽然一些商家愿意接受比特币，但实际将比特币用于支付和购买商品的人很少。比特币更多的是被投资者用来交易，以赚取买卖差价。这直接背离了货币作为商品交换媒介的本质。

（三）缺少中央调节机制，与现代信用货币体系不相适应。

没有集中发行和调节机构即所谓的“去中心化”是比特币的又一个特征，也被认为是比特币优于其他虚拟货币的一个重要原因。然而以货币当局为核心的中央调节机制正是现代信用货币体系正常运行的基本保证。

首先，比特币没有集中发行方，容易被过度炒作，导致价格波动过大。价值相对稳定是一种货币充当价值尺度和流通手段的前提条件。现代信用货币受国家货币当局的调控，自身价值不会剧烈波动，因而不可能被恶性炒作。而比特币则缺少本位币的这种中央调节机制，币值波动难以熨平；币值的剧烈波动又提供了巨大套利空间，进一步推动过度炒作，形成恶性循环。

历史上没有任何一种货币价值的波动像比特币那样剧烈。三年内，比特币增值近5000倍。2013年我国市场上一枚比特币价格最高时超过7000元，随后又暴跌到2000多元。比特币价格的剧烈波动使它无法成为计价货币和流通手段。

其次，比特币不受货币当局控制，难以发挥经济调节手段的作用。货币供应量的变化对经济的影响十分广泛，与物价、收入、就业、经济增长等宏观经济指标密切相关。现代货币是国家调节经济的重要手段。比特币突出特点之一就是没有中央调节机制，它的发行、流通和管理不属于任何一个国家、组织或个人，任何人都没有权利改变比特币的供给量，甚至也没有中间机构记录比特币的交易信息。因此，货币当局不可能通过改变比特币的供应来调节宏观经济。

综上所述，货币与经济运行和经济发展密不可分，不是纯粹的技术产物。现代信用货币体系是经济社会发展到一定阶段的必然产物。只要现代经济社会组织形态不发生根本性变化，以国家信用为基础的货币体系就将存在，比特币以及其他虚拟货币就成不了一国的本位币，从而也成不了真正意义上的货币，不过是技术至上主义和绝对自由主义者的乌托邦而已。

科技发展能推动人类社会的进步，甚至在一定条件下改变人类社会形态，但任何技术都无法取代人类社会的本质属性，就像计算机无法取代人类的思维一样。

当然，比特币的出现某种意义上反映了人们对信用货币条件下通货膨胀的忧虑。各国央行应该加强流动性管理，合理调控货币供应，保持物价基本稳定，促进经济社会平稳发展。（完）

(整理 谢衡; 审校 毕晓雯)

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