比特币交易平台Mt. Gox疑似关闭

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透2月25日 - 位于东京的比特币交易平台Mt.Gox网站似乎已经关闭，此前六个主要的比特币交易平台联合发布声明撇清与Mt. Gox的关系。
Mt. Gox的主页无法加载，也没有错误信息出现。该公司未予以置评。
“Mt.Gox遗憾地辜负了用户的信任，是该公司的独立行为，不反映比特币的弹性和价值，以及电子货币行业。”Coinbase、Kraken、Bitstamp、BTC China、Blockchain和Circle六家公司在声明中称
Mt. Gox首席执行官Mark Karpeles周日从比特币基金会（BitcoinFoundation）董事会辞职。Mt. Gox一度曾是最大的比特币交易平台。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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