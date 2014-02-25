比特币交易平台Mt. Gox疑似关闭

路透2月25日 - 位于东京的比特币交易平台Mt.Gox网站似乎已经关闭，此前六个主要的比特币交易平台联合发布声明撇清与Mt. Gox的关系。

Mt. Gox的主页无法加载，也没有错误信息出现。该公司未予以置评。

“Mt.Gox遗憾地辜负了用户的信任，是该公司的独立行为，不反映比特币的弹性和价值，以及电子货币行业。”Coinbase、Kraken、Bitstamp、BTC China、Blockchain和Circle六家公司在声明中称

Mt. Gox首席执行官Mark Karpeles周日从比特币基金会（BitcoinFoundation）董事会辞职。Mt. Gox一度曾是最大的比特币交易平台。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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