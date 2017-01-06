比特币兑美元周四跌幅高达20% 人民币则劲扬

路透伦敦1月5日 - 比特币兑美元急剧的涨势周四划下休止符，跌幅最高达20%，值此之际人民币则大幅升值；这更加证明比特币与人民币之间的反向关系。

比特币在两周内大涨逾40%，周三更攀抵三年高位1,139.89美元，略低于其在Bitstamp交易所的历史高位1,163美元。但比特币周四即暴跌至885.41美元，当时离岸人民币跳涨逾1%，周四离岸人民币创下创2010年推出以来最大两日涨幅。

中国的交易所呈报过去一年来比特币交易量高涨，在此期间人民币跌幅逼近7%，为1994年来最差年度表现；比特币同期则大涨125%，连续第二年表现超越所有其他货币。比特币为基于网络的“加密货币”。

比特币可用于匿名在全球范围内迅速调动资金，而且处于任何中央政府的控制之外。这令它对于那些希望绕开中国等国家的资本管控的人士，以及担心人民币贬值的投资者而言充满吸引力。

“鉴于人民币在最近几个月的疲弱走势与比特币走强的关联似乎强于任何其他货币走势，今天比特币交易员对人民币的突然走强作出这样的反应就不足为奇了，”位于伦敦的Quantave联合创办人Paul Gordon说。该公司致力于帮助投资者进行数字货币交易。

中国的交易所表示，其比特币交易量占到全球总量的90%以上，这有助于解释中国需求的转变为何能够明显影响比特币价格。

但许多比特币专家称，中国的交易所夸大了其比特币成交量，并将比特币价格的剧烈震荡归因于诸如美国对冲基金等参与方的投机操作。

一些人士指出，比特币下跌是对此前涨势的自然反应。目前比特币价格仍比三个月前的600美元左右高出逾50%。

“若某种资产价格非常迅速地上涨...人们大赚一笔后，就会在某个时候想要卖出以锁定收益，”比特币云挖矿及交易商Genesis Mining的执行长Marco Streng表示。

比特币周四收盘时收复盘中部分失地报1004.74美元，日内下跌约9.9%。(完)