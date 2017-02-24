比特币逼近历史高点 受美国比特币ETF有望获批的传言提振

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦2月23日 - 数字货币比特币周四触及逾三年来的最高水平，距历史高点仅差不到3美元，因市场猜测首只比特币上市交易基金(ETF)将获得美国金融监管机构的批准。
传统的金融市场参与者对基于网络的比特币避而远之，认为其过于波动和复杂，且风险太高，对其内在价值持怀疑态度。
比特币今年已累计上涨约17%，周四在欧洲Bitstamp交易所再涨3%触及1,160美元，距2013年11月触及的历史高点触手可及。
一些分析师称，比特币ETF获得监管机构批准，可使比特币对通常更加谨慎的机构投资者市场较有吸引力。
已有三只追踪比特币价值的ETF向美国证券交易委员会(SEC)提交了申请，目前正在等待批准。
SEC将在3月11日前决定是否批准Cameron and Tyler Winklevoss近四年前申请的一只比特币ETF。倘若获批，这将会成为首只由美国实体发行和管理的比特币ETF。
比特币在2016年上涨125%，完胜其它所有货币，延续2010年至2014年的神勇表现。去年美股标准普尔500指数涨9.5%。(完)
(编译 侯雪苹；审校 徐文焰)
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