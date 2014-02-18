美国首批比特币ATM机将在西雅图和奥斯汀安装

路透2月18日(记者 Phil Wahba) -比特币ATM制造商Robocoin周二表示，将于本月晚些时候在美国安装第一批比特币自动柜员机(ATM)，方便用户买卖比特币。这也是比特币融入主流市场的最新步骤。

RoboCoin的比特币ATM机kiosk将被安装在西雅图和德克萨斯州首府奥斯汀。kiosk类似于银行ATM机，配备扫描设备读取政府发放的身份识别证明，例如驾照或护照，以证实用户的身份。

用户可在ATM机上用比特币换取现金，或通过智能手机的虚拟钱包转账，存现购买更多比特币。

比特币于2008年面世，并可在全球计算机网络中交易。比特币并无任何公司或政府支持或资助，但其发行被严密控制，仿照央行对钱币铸造的控制系统。

总部位于拉斯维加斯的Robocoin去年秋天在加拿大温哥华安装了首台比特币ATM机，还将于本月晚些时候在加拿大阿尔伯塔省的卡尔加里安装另一台。Robocoin还计划在亚洲和欧洲安装比特币ATM机。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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