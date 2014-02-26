《热点透视》谁来拯救比特币存款人？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas 翻译 张涛
路透伦敦2月25日 -想像一下，某国的主要股票经纪商一声不吭突然关门：它的客户会惊慌不安，其它经纪商的客户也会非常紧张。比特币的遭遇正是这样。
东京的比特币交易平台Mt.Gox网站周二突然从网络空间消失，没有给出任何解释。该交易平台以前承认存在“交易可塑性”问题，这是比特币领域的委婉说法，意思就是容易遭到黑客攻击。
网络空间一片哗然。Mt. Gox的客户原来以为自己的账户坚不可摧。但网上流传的一份似乎是Mt.Gox内部备忘录的文档声称，他们的账户遭窃。目前尚无法证实这份文档的真实性。据bitcoinaverage.com，在其它交易平台上比特币的价格下跌8%，自去年11月的顶点已下挫了55%。
如果Mt.Gox是一家经官方许可的经纪商，此时应该首先去找政府。相关监管机构会展开调查，并可能根据纳税人或行业出资的补偿机制赔偿一些损失。当然，如果说Mt.Gox必须得符合政府规定的安全标准，它当时在软件问题未修正的情况下可能就不会被获准开业。这个软件漏洞早在2011年就被发现了。
但比特币的最大吸引力就在于没有政府干预。情况确实是这样，因为比特币不能使非法活动变得合法。比特币企业家CharlieShrem曾是业内领袖之一，直到1月因试图使用比特币洗钱而被起诉。
然而，远离政府监管，导致Mt.Gox的客户几乎只能完全靠自己应对难题。上述所谓的内部备忘录显示，其它比特币玩家可能出手相助，以挽救比特币的声誉。这是一根救命稻草。
代价高昂的监管和政治支持，也无法让传统货币无懈可击。最近发布的2008年美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议记录，就显示监管者当时面对危机时的窘态。但这个货币机制还是好于其它已知机制，包括基于复杂软件算法的机制。
背景资料：曾经是全球最大比特币交易平台的Mt.Gox周二突然停止交易，其执行长表示该平台“处于转折点”。这令人担忧这种缺乏监管的虚拟货币何去何从。(完)
(审校 屈桂娟)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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