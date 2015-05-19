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国际财经 | 2015年 5月 19日 星期二 08:45 BJT

首支比特币证券在斯德哥尔摩上市首日微涨 交易量较大

路透斯德哥尔摩5月18日 - 全球首支追踪虚拟货币比特币(Bitcoin)价值的受规管证券周一开始在斯德哥尔摩交易，上市首日微幅上涨，交易量相对较高。

该证券名为Bitcoin Tracker One，周一在Nasdaq OMX斯德哥尔摩交易所(Nasdaq OMX Stockholm)上市，以瑞典克朗作为交易货币。Nasdaq欧洲上市事务主管Adam Kostyal称，该证券将有助于机构和散户投资者在比特币曝险方面寻求更大透明性。

Bitcoin Tracker One上个月获得瑞典金融监管机构批准，由瑞典比特币追踪机构XBT Provider负责发行。(完)

(编译 刘秀红；审校 郑茵)

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