比特币交易平台Mt. Gox突然关闭 虚拟货币遭受打击

Mt. Gox交易平台突然关闭，来自伦敦的Kolin Burges在Mt. Gox所在的大楼前抗议，2014年2月25日摄于东京。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京/圣路易斯2月25日 - 曾经是全球最大比特币交易平台的Mt.Gox周二突然停止交易，其执行长表示该平台“处于转折点”。这令人担忧这种缺乏监管的虚拟货币何去何从。

其它几家数字货币交易平台和知名的比特币早期投资者纷纷发表强力声明，试图让投资者放心比特币的生存能力及其自身的安全协议。

Mt.Gox网站周二突然关闭，而且未作解释。该公司的东京办公室空无一人，只有室外才有人活动，一些抗议者声称他们在比特币上的投资遭到了损失。

几小时后，Mt. Gox的执行长Mark Karpeles通过邮件对路透表示，“我们应该会很快发表官方声明。我们这项业务目前处于转折点。我目前不能说得太多，因为还涉及其它合作伙伴。”他没有细说，也未透露他在何处。

按目前大约517美元的价格，流通中的全部比特币价值约为64亿美元。

投资者把比特币存放在交易平台中的数字钱包之中，因此Mt. Gox关闭就类似于银行关门--人们将无法取钱。

网上流传的一份文档据称是Mt.Gox的危机计划。该文档称，超过74.4万个比特币“因交易可塑性相关盗窃行为而失踪”，Mt.Gox的债务是1.74亿美元，资产是3,275万美元。无法证实这份文档的真实性，也难以核实该交易平台的财务状况。

如果上述说法准确无误，则意味着开采出来的1,240万个比特币中大约有6%将被视为失踪。

Bitcoin网站上的一则声明表示“鉴于最近的一些报导以及其MtGox运营与市场的潜在影响，决定暂时关闭所有交易，以保护本网站和我们的用户。我们将密切关注形势发展并做出适当反应。”

竞争对手和遭受损失的投资者指责该交易平台，称其长期以来在安全方面管理松懈。比特币投资者称，尽管Mt.Gox出了问题，但他们对比特币仍有信心。

“Mt. Gox只是几家交易平台之一，它的退出虽然很不幸，但也打开了机会的大门，”比特币交易组织Bitcoin Foundation在声明中称。“这一事件表明，从事比特币交易的个人和会员需要负起责任，在提供可靠服务方面作出表率。”

位于英国的成交量第二大比特币交易平台Bitstamp在其网站中表示，该交易所已经完成对自身系统的审查，不会像Mt.Gox那样遇到交易可塑性问题。另一家比特币交易平台BTC-E也向投资者保证，“在客户交易过程中没有易受攻击的弱点”。

Mt.Gox比特币的价格在2月7日该交易平台暂停提币之前为828.99美元，此后一路下挫，已经跌去83.7%至135美元。

Bitstamp的比特币价格周四触及400美元的低位，自2月7日以来下滑40%，最近一度反弹至517美元。

根据Bitcoincharts的数据，Bitstamp在最近30天有超过80万笔美元交易。而在最近两天中，Bitstamp的交易量超过了Mt. Gox。

六家主要的比特币交易平台纷纷与Mt. Gox划清界限。

“Mt.Gox辜负了用户的信任，但这只是一家公司的行为，并不表示比特币的抗跌性或价值出现问题，也不代表整体数字货币行业，”Coinbase、Kraken、Bitstamp、BTCChina、Blockchain以及Circle发布声明称。“就像任何新生行业一样，肯定会有些害群之马需要被清理出去，我们今天看到的就是这样。”(完)

(编译 张涛/徐文焰；审校 于春红)

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