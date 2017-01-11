比特币下挫 中国央行对京沪两地交易平台展开调查

增强人民币双向浮动弹性 央行外汇公开市场操作不属于汇率操纵--中国商务部
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透伦敦1月11日 - 比特币价格周三下跌约50美元，此前中国人民银行表示，已经针对北京及上海的比特币交易平台进行调查，以防范市场风险。
中国央行营业管理部网站今日宣布，其与北京市金融工作局等单位组成联合检查组，今日起进驻“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。
比特币在欧洲Bitstamp交易所从909美元附近起跌，来到日低861美元，日内下跌近5%。(完)
(编译 张明钧; 审校 白云)
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。
路透香港5月25日 - 中国房地产商--深圳控股周四宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团，预计将录得税后净收益29.12亿港元。