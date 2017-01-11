比特币下挫 中国央行对京沪两地交易平台展开调查

路透伦敦1月11日 - 比特币价格周三下跌约50美元，此前中国人民银行表示，已经针对北京及上海的比特币交易平台进行调查，以防范市场风险。

中国央行营业管理部网站今日宣布，其与北京市金融工作局等单位组成联合检查组，今日起进驻“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。

比特币在欧洲Bitstamp交易所从909美元附近起跌，来到日低861美元，日内下跌近5%。(完)