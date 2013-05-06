北京今年煤炭用量将控制在2150万吨以下

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京5月3日 - 据国家发改委网站周五宣布，为减轻大气污染等环境问题，今年北京将把煤炭消费控制在比通常情况低6%的水平。削减煤炭用量也将减少温室气体的排放。
发改委称北京全年燃煤总量将控制在2,150万吨以下，比原计划少140万吨。北京的目标是到2015年将这个数量减少到1,500万吨。
为实现今年的燃煤总量目标，北京将采用天然气来替代部分煤电产能，同时铺设传输管道从全国其他地区购买可再生能源。
发改委称，北京市政府也将暂停在市区内新建燃煤发电厂，并承诺不再使用煤炭为平房居民供热。
限制煤炭用量也将帮助削减二氧化碳排放，北京是中国准备试点碳交易市场的七个地区之一。
专家表示，针对其他类型污染的新增政策或许能帮助北京实现目标，到2015年将每单位国内生产总值(GDP)碳排放削减到比2010年低19%的水平。
发改委数据显示，如果北京实现今年的煤炭消耗量目标，则消费量将比2010年减少18.4%。(完)
(编译 隋芬; 审校 郑茵)
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榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
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