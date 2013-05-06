北京今年煤炭用量将控制在2150万吨以下

路透北京5月3日 - 据国家发改委网站周五宣布，为减轻大气污染等环境问题，今年北京将把煤炭消费控制在比通常情况低6%的水平。削减煤炭用量也将减少温室气体的排放。

发改委称北京全年燃煤总量将控制在2,150万吨以下，比原计划少140万吨。北京的目标是到2015年将这个数量减少到1,500万吨。

为实现今年的燃煤总量目标，北京将采用天然气来替代部分煤电产能，同时铺设传输管道从全国其他地区购买可再生能源。

发改委称，北京市政府也将暂停在市区内新建燃煤发电厂，并承诺不再使用煤炭为平房居民供热。

限制煤炭用量也将帮助削减二氧化碳排放，北京是中国准备试点碳交易市场的七个地区之一。

专家表示，针对其他类型污染的新增政策或许能帮助北京实现目标，到2015年将每单位国内生产总值(GDP)碳排放削减到比2010年低19%的水平。

发改委数据显示，如果北京实现今年的煤炭消耗量目标，则消费量将比2010年减少18.4%。(完)

(编译 隋芬; 审校 郑茵)

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