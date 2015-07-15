中国加快通州成为北京行政副中心规划建设 2017年取得明显成效

路透北京7月15日 - 在北京聚焦通州建设行政副中心的消息终于尘埃落定后，北京市委书记郭金龙在市委十一届七次全会上说，要聚焦通州，深化方案论证，加快市行政副中心的规划建设，2017年取得明显成效。

新华社周二报导，北京市规划委进一步对外透露了关于通州建设规划的诸多细节，包括有序推动北京市属行政事业单位整体或部分向市行政副中心转移，逐步带动中心城人口向通州转移，通过“区域快轨”“城际铁路’等模式串联起燕郊、通州及中心城。

尽管北京市委这次全会表决通过的《贯彻意见》，即《中共北京市委北京市人民政府关于贯彻〈京津冀协同发展规划纲要〉的意见》，含有大量重要信息，只是现在还没有披露。不过，市长王安顺透露了这份文件的大概。

包括从严格控制增量、有序疏解存量、加强人口调控和研究制定鼓励疏解的相关政策等方面，提出了相应的目标要求和重要举措。 对完善城乡空间格局、推进中心城区功能优化重组、规划建设好市行政副中心、加强城乡结合部地区改造建设、提高城市建设管理水平进行了部署。对推进交通一体化发展、加强生态环境保护、推动产业升级转移等任务作出了安排。 对充分发挥全国科技创新中心的辐射带动作用、完善区域协同创新体系、推动区域创新资源整合共享、充分发挥全国文化中心的示范引领作用，提出了任务和要求。 此外，《贯彻意见》提出在推动公共服务一体化、推动要素市场一体化、推动建立协同发展体制机制、积极扩大对内对外开放等方面，持续深化体制机制改革，并对加强组织实施提出了明确要求。

根据《中共北京市委北京市人民政府关于贯彻＜京津冀协同发展规划纲要＞的意见》，到2020年，有序疏解北京非首都功能取得明显成效，城六区常住人口在2014年基础上每年降低2-3个百分点，争取到2020年下降15个百分点左右。

郭金龙透露，《规划纲要》中明确了2,300万的人口控制目标，这是“必须坚决守住的底线”。

根据调整的规划，此前规划实施的一些集聚人口的产业园将做调整。此外，还将推动仓储物流基地，批发市场、物流基地以及农村集体建设用地不适宜产业等业态的退出升级，取而代之的是一些高端产业，例如有可能承接CBD的一些功能。

今年3月份，通州区政府公布了《2015年重点建设项目任务表》，通州区今年共有86项重点建设项目任务，总投资达1,638.8亿元人民币。目前已开工的项目有28个，其中产业类13项、能源生态类10项等，按照今年总体目标，核心区16个产业项目除九个续建项目外，其余七个全面开工，年内可完成建设面积约130万平方米。

事实上，在成为北京市行政副中心的消息还属于“传闻”之际，通州的房价就已一路上扬，局部区域还上演了一个月单价飞涨5,000元的“神话”。一时间，通州炙手可热。

“虽然聚焦通州，但城市副中心并非只有通州。”北京市规划委副主任王飞说。

通州区位于北京市东南部，京杭大运河北端。西临朝阳区、大兴区，北与顺义区接壤，东隔潮白河与河北省三河市、大厂回族自治县、香河县相连，南和天津市武清区、河北省廊坊市交界。区域面积906平方公里，常住人口109万人。

香港文汇报曾在上月援引权威渠道消息称，北京市四套班子（市委、市政府、市人大、市政协）将在今年国庆节前夕全部由城区迁往通州区，具体搬迁方案不日即将正式公开。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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