首都机场集团拟筹资超100亿元人民币建设第二机场--TRLPC

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透香港4月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，首都机场集团公司(CAH)正寻求获得超过100亿元人民币(逾16.3亿美元)的长期银团贷款，以支持北京首都第二机场的建设。
消息人士称，借款人在3月发出征求建议书，有几家大型国有银行作出了回应。
该机场位于北京大兴区，毗邻河北省，在去年11月底获得国家发改委的批准。
发改委一份日期为11月22日的公开文件显示，该建设项目总投资额将达到799.8亿元人民币，其中50%将通过银行贷款和其他融资渠道获得。
文件称，首都第二机场将建有四条跑道，每年客流量为7,200万人，货物吞吐量达到200万吨。
文件中还显示，首都机场集团公司与中国航空油料集团公司的合资企业，将通过银行贷款额外筹资14.3亿元人民币，用于建设机场的燃油供应设施。
据本地媒体报导，机场建设于12月26日启动，预计将耗时五年。
首都机场集团公司隶属于中国民用航空局，是一家跨地域、多元化的大型国有企业集团。目前，公司旗下拥有北京、天津、江西、重庆、吉林、内蒙古、黑龙江等7省(直辖市、自治区)所辖干支机场40多个。（完）
(编译 徐文焰；审校 高琦)
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