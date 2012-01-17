北京等多省市申请营业税改增值税试点--报载

路透上海1月17日电---继上海2012年开展营业税改征增值税试点後,上海证券报周二报导,目前中国多个省市已相继向财政部提交申请,希望进入营业税改增值税试点范围,预计新一轮"营改增"试点扩容或将在下半年启动.

报导指出,北京日前已公开表示争取加入视点范围,并将率先在现代服务业开展营业税改征增值税试点工作;目前正在申请的地区还包括深圳、江苏等省市.

报导称,未来增值税改革试点范围扩大後,各地分别纳入试点范围的行业将不会和上海此次试点的行业完全相同,各地将根据自身实际情况和未来产业发展战略,选择优先发展的地区优势产业率先纳入试点范围.

报导指出,此前有消息透露,北京地区的试点行业将仅包括现代服务业,不包括交通运输业.但交通运输业未来入选的可能性仍然较大.

而建筑业纳入试点范围仍不成熟,今年或不会开展试点,因目前建筑业上游多为小微企业,获得抵扣增值税发票难度较高,若现在改征增值税则企业税负可能随之大幅提高.

去年12月中旬上海财税部门正式明确营业税改征增值税试点的范围,将在上海市交通运输业和部分现代服务业开展营业税改征增值税试点,建筑业、餐饮娱乐业等暂不纳入,自2012年1月1日起实施.

中国财政部去年11月公布营业税改征增值税试点方案,并称将营业税改征增值税是一项重要的结构性减税措施,改革试点行业总体税负将不增加或略有下降.而这一改革将力争在"十二五"(2011-2015年)期间逐步推广到全国范围.(完)

--发稿 边竞; 审校 乔艳红

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