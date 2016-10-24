北京汽车与戴姆勒向奔驰租赁注资共5亿元人民币 以增强营运

路透香港10月24日 - 中国主要乘用车制造商--北京汽车(1958.HK)称，将与戴姆勒(DAIGn.DE)向双方合营奔驰租赁注资共5亿元人民币，以增强后者的营运能力。

据周日晚间的公告，戴姆勒与北京汽车分别持有奔驰租赁65%及35%股权，双方同意按股权比例分别向奔驰租赁注资3.25亿元及1.75亿元，完成后奔驰租赁的注册资本将由6.98亿元增加至11.98亿元。

北京汽车表示，受梅赛德斯-奔驰品牌汽车在中国的良好发展以及中国汽车市场快速发展等因素带动，预计未来几年奔驰租赁的业务量将进一步的扩大。

同时，本次注资也为满足中国商务部《外商投资租赁业管理办法》中对风险资产不得超过净资产总额10倍的规定。

香港时间10:41，北京汽车升8.81%，报8.65港元。（完）

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