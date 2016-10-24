北京汽车与戴姆勒向奔驰租赁注资共5亿元人民币 以增强营运

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月24日 - 中国主要乘用车制造商--北京汽车(1958.HK)称，将与戴姆勒(DAIGn.DE)向双方合营奔驰租赁注资共5亿元人民币，以增强后者的营运能力。
据周日晚间的公告，戴姆勒与北京汽车分别持有奔驰租赁65%及35%股权，双方同意按股权比例分别向奔驰租赁注资3.25亿元及1.75亿元，完成后奔驰租赁的注册资本将由6.98亿元增加至11.98亿元。
北京汽车表示，受梅赛德斯-奔驰品牌汽车在中国的良好发展以及中国汽车市场快速发展等因素带动，预计未来几年奔驰租赁的业务量将进一步的扩大。
同时，本次注资也为满足中国商务部《外商投资租赁业管理办法》中对风险资产不得超过净资产总额10倍的规定。
香港时间10:41，北京汽车升8.81%，报8.65港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。