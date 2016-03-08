版本:
中国
中国财经 | 2016年 3月 8日 星期二 17:08 BJT

北京汽车旗下电动车子公司计划筹措资金 打算挂牌上市

路透北京3月8日 - 一名高阶主管周二向路透表示，北京汽车(1958.HK)旗下电动车子公司计划进行首度公开发行(IPO)，呼应政府发展绿能车的政策目标。

北京新能源汽车股份有限公司副总经理张勇表示，公司有这个计划，但尚不清楚何时执行，他并未详加说明。

彭博稍早报道引述熟知内情人士说法，北京汽车也正打算为旗下电动车事业筹措30亿元人民币(4.60亿美元)。

北京新能源汽车一名发言人拒绝就融资事宜及IPO细节立即发表评论。(完)

(编译 张明钧; 审校 王洋)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐