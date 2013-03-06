北汽集团预计今年产销量达210万辆

中国央行工作论文称需提高汇率灵活性 并对资本流动进行宏观审慎管理
路透北京3月30日 - 中国央行周四称，在“不等边不可能三角”下，中国需在完善跨境资本流动的宏观审慎管理、提高人民币汇率灵活性和加强货币政策的国际协调，才能取得了宏观总体的平衡。
路透北京3月6日 - 中国北汽集团董事长徐和谊周三表示，预计公司今年产销量达到210万辆，销售收入2,600亿元人民币，利润突破200亿元。
他是在“两会”（全国人大和政协会议）间隙做上述表示的。他并称，预计“十二五“（2011-2015年）末北汽集团销售额有望达到4,000亿元，产销量360万辆，利润300亿元以上。
中国汽车工业协会此前公布数据显示，今年1月国内汽车销量同比上升46.4%，至203.45万辆，创历史新高。其中，乘用车销售172.55万辆，同比增幅高达48.68%。
2012年中国销售汽车1,930.64万辆，同比增长4.33%。同期，上汽、东风、一汽、长安、北汽、广汽的销量分别为446.14万辆、307.85万辆、264.59万辆、195.64万辆、169.11万辆、71.22万辆。（完）
(发稿 李文科；撰写 康熙泽；审校 曾祥进)
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路透上海3月30日 - 中国大型地产企业--绿地控股周四宣布，与上海交通大学下属上海交大产业投资管理（集团）公司合资成立交大绿地科技创新公司，此举将为绿地旗下产业及商业办公地产的发展升级及综合产业投资模式注入新动力。
路透北京3月30日 - 中国基金业协会会长洪磊周四表示，各类资产管理业务均必须杜绝资金池业务，杜绝“保底保收益”，严守不“刚性兑付”的底线，回归“卖者尽责”、“买者自负”的受托理财本质。