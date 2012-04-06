北京部分商业银行适度下调首套房贷利率--报载

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京4月6日电---中国央行营业管理部进行的快速调查显示,北京辖内部分商业银行按照差别化定价原则,适度下调了首套房贷款利率.
金融时报周五报导称,央行营业管理部监测数据显示,2月份,北京辖内商业银行个人首套房贷款低利率区间发生额占比较1月份明显增大.
其中,基准利率0.85-0.9倍区间发生额占比较上月增加7.18个百分点;基准利率0.9-1倍区间发生额占比较上月增加11.64个百分点.
"受存款准备金率下调的影响,各商业银行流动性较为宽裕,加之年初各行信贷额度宽松,导致个人住房贷款供给量增加."报导称,因此,各商业银行总行逐步下调了包括个人住房贷款产品在内的下限利率。
据调查分析,商业银行调整个人首套住房贷款利率的原因还包括,首套房贷款需求下降,促使银行下调贷款利率.此外,商业银行加大对购买首套房贷款的支持力度.
而市场同业竞争,亦加大首套房贷款利率下行压力.部分被调查银行表示,近期辖内一些商业银行纷纷下调首套个人住房贷款利率.为了争取客户,也必须根据市场情况对本行的首套房贷款利率进行调整.
中国指数研究院发布最新报告称,3月中国百城住宅均价同比微幅上涨0.03%,环比下跌0.3%,为连续第七个月出现下跌;北京等十大城市均价同比连续第三个月出现下跌.(完)
--发稿 谢衡; 审校 曾祥进
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