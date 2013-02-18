日央行前副总裁武藤敏郎成最热掌门人选

资料图片：2005年6月，日央行时任副总裁武藤敏郎在北京召开的国际会议上参加央行官员论坛，并发表讲话。 REUTERS/Jason Lee

* 首相安倍可能最快本周宣布提名人选--消息

* 学术界人士不在考虑范围,最后名单仅余2-3人--消息

* 选择武藤代表央行会避免激进举措

* 但提名人选须国会同意,令过程更加复杂

路透东京2月18日 - 消息人士对路透说,日本首相安倍晋三最快本周就会提名日本央行新总裁人选,最有望出线的是前日本央行副总裁武藤敏郎.

若是武藤雀屏中选,那将意味着虽然日本央行将持续以宽松货币政策抗击通缩,但是可能不会诉诸于其他可能人选所主张的更激进举措.

部分决策者及政府官员担心若是政策动作过大,恐怕会令市场不安.安倍上台之后对日本央行施压已导致日圆剧贬,引发全球对日本政策的指责.

"武藤获选的可能性看起来越来越大,"熟知内情的一位消息人士说.不过由于尚须政治运作来确保获得国会同意,因此这还未最终定案.

数位知情人士称,安倍及其顾问已经将最终人选的范围缩小至两三人,但已决定排除学术界及民间部门的经济专家,而是倾向于像武藤这类拥有政府官僚经验的人.

武藤敏郎一直被视为是接替现任央行总裁白川方明的热门人选,他拥有财政及货币政策经验,且与执政党议员关系密切.武藤曾在2003至2008年担任过日本央行副总裁.

路透周五率先披露武藤是最热门的人选之后日股当天下跌,日圆则上涨.因为投资人认为,与其他人选相较,武藤的货币政策立场相对温和,从而降低大举货币宽松的预期.

"武藤敏郎被认为会只走传统路线,例如扩大日本央行资产购买计划规模.这只会是传统方法的'加强版',"三菱UFJ证券投资情报部长藤户则弘说.

"我们无法想象武藤敏郎会采取购买国外基金这种大胆的方式,这种方式会加速日圆跌势."

安倍去年12月带领其政党重新上台,承诺将采取积极货币及财政刺激措施.安倍称,他希望新任日本央行总裁推行大胆的货币宽松政策.

这催生了他可能会从学术界推崇非常规政策措施的人中选择一匹黑马的看法,例如经济学教授岩田规久男.这也打压日圆下跌并提振股市,因市场预期日圆疲软将惠及出口商.

但在安倍的执政党内,包括财务大臣麻生太郎在内的许多人都认为,央行总裁应该由具有强有力的管理及谈判技巧的人担任.

首相的初筛后名单包括亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦及前日本央行副总裁岩田一政.

在白川方明的领导下,日本央行将利率降至近零水平,并推出政策向经济挹注资金.但他在刺激经济方面的谨慎渐进作法也遭到诟病.

在安倍施加重压之后,日本央行上个月采取了迄今为止最大胆的举措,将通胀目标上调一倍至2%,并为此承诺从明年开始将实施"开放式"资产购买计划.

**反对党的支持是关键**

安倍的提名需获得国会参众两院的批准.他所属的自民党在参议院不占多数席位,因此需要反对党的配合.

最大反对党民主党已暗示会支持像武藤敏郎这样的前政府官员,但未向自民党保证其会合作.另一方面,部分边缘政党反对选择前财政官员任央行总裁的想法.

武藤敏郎曾表示,日本央行有空间扩大公债购买计划,以向经济中注入更多资金.但他也警告,以印钞来支撑公共债务可能产生负面效应,引发公债收益率飙升.这表明他将比其他候选人采取更为谨慎的做法.

武藤敏郎亦不认同部分议员所提出的央行应购买外国债券来抑制日圆升值的想法.

现任私人智库机构大和总研董事长的武藤敏郎曾为财务省高层官员.他曾在2008年被自民党提名出任日本央行总裁,但因遭到民主党的反对而未能如愿.

安倍敦促日本央行更积极行动的做法,已推动日圆降至三年低位,并推动股市创2008年底以来的最高位.(完)

(编译 李婷仪/梁睿雪/王翔琼; 审校 丁琦/程琳)

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