日央行再次面临释出刺激措施的压力

图为在东京拍摄的美元和日元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

* 日本央行推出大规模刺激举措后，市场预期会有更多刺激出台

* 外界怀疑央行乐观的经济展望和物价预期

* 日本央行官员策划进一步放松政策

* 购买ETF是选项之一，进一步购买日本公债则是激进的选择

* 尽管委员会存有分歧，但央行总裁对政策有信心

路透东京12月2日 - “安倍经济学”实施一年后，对日本央行来说，原本想象的并非这样。

在首相安倍晋三精心挑选的人领导下的日本央行，从安倍激进政策的箭袋中发射了第一支箭，且也是迄今瞄得最准的箭。安倍激进政策旨在将这个全球第三大经济体拉离持续近20年的通缩和增长低迷的境地。

日本央行总裁黑田东彦每个月近700亿美元的大量印钞，推低了日圆但推高了股市。该举措亦使得日本上半年经济在七国集团(G7)中增长最为强劲，并止住了消费者物价长期下滑态势。

而现在，安倍上任后12个月过去了，离黑田东彦宣布大规模刺激措施也过去了八个月，金融市场却预期会有更多的刺激措施出台，且已经取名为“JQE2”，即日本的第二轮量化宽松政策。

日本第三季经济成长大幅放缓，通胀虽升至五年高位，但仍远低于日本央行的目标，而且前景变弱。民间分析师和央行半数审议委员都公开质疑日本央行乐观的经济成长和通胀预估。

因此日本央行官员在积极谋划进一步放松政策的方法，比如增加购买股市相关基金，或购买风险大于公债的其他资产，了解情况的官员表示。

“是否立即采取进一步刺激举措并不重要，”其中一位官员表示，并补充称距离日本央行的通胀目标仍很远。“考虑这些选项没什么坏处。”

而且，在日本央行内部和与央行打交道的政府人士中，还有更激进的想法，其中包括加大公债购买规模。目前日本公债市场已经由日本央行的货币机器主导。

**被拉回原来的处境**

日本央行4月推出的激进宽松举措震动金融市场，誓言两年内实现2%通胀率。黑田东彦称2%是“全球性标准”。

此举旨在改变外界此前的印象：日本央行的行动永远跟不上形势，总是追随投资者的预期，而且在政界施加压力之后，才会采取更多行动。

但黑田东彦正被拉回让前任总裁白川方明备受折磨的预期游戏。在白川方明治下，刺激措施稳步地流入经济，而且似乎总比市场预期和政府的要求慢一步。

央行官员表示，至少到明年中之前，他们都还无法蒐集到足够的资料据以研判是否需进一步放宽政策，但市场期待央行明年4月公布新的成长和物价预估时，就有举措出台。

包括一些接近安倍晋三的部分政府官员甚至推测，在那之前就会推出新宽松举措以减轻消费税上调对经济的冲击。日本将在4月1日把全国消费税率自5%调高至8%。

黑田东彦周一重申没必要修改通胀目标。一名接近他的人士近来表示，私底下黑田东彦看似同样乐观。

但黑田东彦并没有把话说死，他在名古屋对商界领袖表示，海外经济的不确定性也是日央行政策面临的重要风险。

“当然，我们已经做好准备，若上档或下档风险明显加剧，将会毫不犹豫地调整货币政策，”他说。

**黑田东彦仍占上风**

在九名成员组成的日本央行政策委员会中，有四名审议委员不是投了反对票，就是公开质疑央行的预测。他们都是训练有素的经济学家。

然而，黑田东彦或许仍占上风。他手握五张稳定的支持票，两名央行副总裁及两名前企业高管似乎都十分效忠于他。

持悲观态度的审议委员看法各异：两名委员呼吁下调日本央行的通胀目标，因为对于深陷通缩15年之久的日本而言，此项目标过于野心勃勃。另外两名委员则更倾向在必要时进一步放宽政策来实现通胀目标。

白井早由里上周表示，她认为无需立刻扩大刺激政策，但她与另一位持悲观态度的审议委员宫尾龙藏，近期都担心日本的经济风险偏于下档，主要是因为担忧全球出口需求仍然脆弱。

**时间点**

央行内部人士的看法是，除非经济上出现意外冲击，明年4月的经济成长和物价预测将不足以让日本央行改变政策路线，尤其是经济可能正在触底。当前消费者趁着消费税调高之前先行采买。

熟知日央行思维的官员们表示，如果7月以后的数据显示，消费税调高对经济的打击较预期来得严重，央行委员会可能开始考虑新的刺激举措。

这些官员们表示，如果日圆突然急升，比如从现在的约102日圆升至95兑一美元，或者春季薪资协商的结果，以及财政上的种种考量，可能都会影响日本央行明年的政策决定。

一位前日本央行高官表示，在出现这些情况之前，官员可以巧妙斟酌央行关于经济和政策的讯息，避免政策转向，即使央行的基本假设正在崩解。

其后的触发因素可能在10月出现，届时央行将更新其预测。不管如何，日央行都必须谨慎行事，才能免于信誉不保。

“过快宽松，将会毁掉日央行当前的量化宽松架构，该架构是基于央行不会采取渐进行动的假设，”该前央行高官表示。

但市场和一些政府及央行人士愈发认为，央行将先发制人采取政策行动。

“他们现在不会有所动作，但会抢在4月消费税上调之前行动，”前日本央行审议委员暨安倍晋三密友中原伸之对路透说。“我认为他们希望这两件事在时间上靠得越近越好。”

实际上，行动时机或更多地取决于安倍政府，一位与央行和安倍办公室均有密切联系的人士称，因日本央行“目前处于内阁掌控之下”。

**政策选项**

按照当前政策，日本央行每月购买7万亿日圆(680亿美元)公债，规模相当于政府新发债券的70%。

此举旨在向金融系统挹注充裕资金，同时压低利率，以促进经济活动并产生温和通胀。央行也买进风险较高的资产，比如上市交易基金(ETF)、公司债和房地产信托基金。

了解情况的官员称，一些日本央行官员在悄悄制定应急计划以防委员会决定放松政策，增购ETF成为这些官员的优先选择。

这些规划者认为，比起买入更多公债，增购这类风险资产是更为现实的选择，因为日本央行已经是债市的主宰者。ETF在日本的市场份额高于其他资产，比如说美联储偏好的购买目标--抵押贷款证券。

官员称，另一个选项是日本央行透过现有的数个贷款计划、向银行业提供更多资金。这可以解释为鼓励银行放贷，而不只是坐拥现金。

其中一位官员称，任何进一步的放松措施，都可能侧重于质量而非数量--也就是承担更多风险，而不仅仅是扩大购买规模。

“很难超越央行4月出台的措施规模，”这位人士称。“或许需要改变追求规模效应的这种方式。”

东京PineBridge Investments固定收益投资负责人TadashiMatsukawa说，受央行大举买进影响，五年和10年期公债交易量已经干涸。

“所以投资者不希望央行从市场上买走这些债券，”Matsukawa说。

**冲击**

分析师表示，就算日本央行扩大买进日本公债，寿险业者可能不会大举削减公债持仓，因他们希望持有国内债券与其长期偿付义务相匹配。

同样持有大量日债的银行业者可能不愿释出债券持仓，除非日本央行付出更高价格。

日央行周一公布数据显示，10月日本大型银行业者持有的日债降至三年半低点，因银行持续出脱债券，并将现金放在央行。

但是这种变化已然造成报酬下滑，因银行存放在央行的资金仅赚取0.1%的利息，而10年期公债收益率为0.6%。

部份倡议黑田东彦应该进行第二轮大规模宽松政策的人士指出，日本央行应该把重心放在日本公债，这纯粹是有鉴于其所将带来的引人侧目效应，并将带动价格上涨至足以让债券离开大型投资组合的程度。

安倍和黑田的共同目标之一，就是把资金从日债投资中抽出来，注入更有生产力的用途或购买风险资产，在此同时也不让债券收益率窜升。日央行4月宣布宽松措施之后，债市历经了一个月左右的动荡，但在那之后又陷入呆滞，因日央行从市场买进大量日债。

但扩大买进日债并非毫无风险。日央行内部相当普遍的一个看法，就是大举增持日债可能会引发债市抛盘，因为这可能被视为央行开给政府一张空白支票，让人更加担心债台高筑的日本举债失控。

黑田东彦周五向国会表示，他“绝对没有计画”用货币政策来融通公共债务。(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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