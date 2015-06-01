北京6月1日开始实施严格禁烟令

北京从周一开始实施严格的禁烟令，餐馆、办公室和公共交通场所全面禁止室内吸烟。此举倍受反吸烟活动人士拥护，但新条例如何实施仍有待观察。《北京市控制吸烟条例》要求对违规吸烟者处以50元罚款，不听劝阻者将被罚200元。此前的罚款金额为10元，且很少真正实施。路透