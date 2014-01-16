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气候环境 | 2014年 1月 16日 星期四 18:39 BJT

北京今年将基本取消五环内燃煤锅炉

路透北京1月16日 -中国北京市十四届人大二次会议称，今年北京市将全力治理大气污染，开展细颗粒物成因研究和减排关键技术攻关，基本取消五环路以内的燃煤锅炉，退出污染企业300家。

据新华社周四报导，北京市今年将推进新一轮农村电网改造，全年削减燃煤260万吨，并抓好重污染日应急预案实施。

报导并显示，北京市于2013年制定实施2013-2017年清洁空气行动计划，当年大气主要污染物排放量下降3%以上，完成3,428蒸吨燃煤锅炉清洁能源改造，退出污染企业288家。

据了解，备受关注的《北京市大气污染防治条例（草案修改稿）》也将在今年北京市两会进行审议，这是该市拟出台的首部大气污染防治法规。北京市环保局法制处处长芦建茹表示，修改稿亮点之一是对主要大气污染物实行排放总量控制，一改大气污染防治主要靠行政手段推动的局面。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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