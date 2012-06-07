京能清洁能源旗下热电厂气体爆燃

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透香港6月7日电---北京最大燃气发电营运商--北京京能清洁能源电力股份有限公司(0579.HK)称,其持股74%之太阳宫燃气热电厂附属设备控制间发生一起气体爆燃,现场三名保洁员两死一伤.
该公司周三晚的公告并称,事故地点为太阳宫热电厂的生产附属区域,未造成主要生产设施的损坏.而根据京能目前所掌握的情况认为,气体爆燃不会对公司的生产经营造成较大不利影响,而有关事故原因的相关调查工作正在进行中.
京能清洁能源周三收盘报1.6港元,过去一个月累计跌0.6%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 黄凯
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