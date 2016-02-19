北京环保局官员称两年来北京空气质量得到改善

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月19日 - 北京市环保局总工程师于建华周五称，过去两年来北京空气质量得到改善。
他对记者们表示，去年11月和12月22天的重污染过程扭曲了2014年以来的北京环保记录。
他指出，很多人感觉情况变差，因为对12月的污染仍印象深刻。
于建华称，如果同样的重污染天数分散在数个月内，感觉就不一样了。
他指出，2015年北京市空气中的二氧化硫浓度比2013年下降了49%，PM2.5浓度下降10%。
环境保护部部长陈吉宁周四对记者们称，空气湿度高和风速低等气象条件加剧了去年的重污染天气。
北京市发改委官员王海臣表示，计划将制造业、研究机构和其他非首都核心功能的组织迁往周边城市。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。