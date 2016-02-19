北京环保局官员称两年来北京空气质量得到改善

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月19日 - 北京市环保局总工程师于建华周五称，过去两年来北京空气质量得到改善。

他对记者们表示，去年11月和12月22天的重污染过程扭曲了2014年以来的北京环保记录。

他指出，很多人感觉情况变差，因为对12月的污染仍印象深刻。

于建华称，如果同样的重污染天数分散在数个月内，感觉就不一样了。

他指出，2015年北京市空气中的二氧化硫浓度比2013年下降了49%，PM2.5浓度下降10%。

环境保护部部长陈吉宁周四对记者们称，空气湿度高和风速低等气象条件加剧了去年的重污染天气。

北京市发改委官员王海臣表示，计划将制造业、研究机构和其他非首都核心功能的组织迁往周边城市。(完)