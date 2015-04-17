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路透中文国际短讯 | 2015年 4月 17日 星期五 14:00 BJT

北京国际电影节力邀国际大腕提升格调

第五届北京国际电影节本周四开幕，马可·穆勒（Marco Mueller）担任首席顾问，诸多明星大腕评委助阵。组织者希望这将提升该电影节的格调。开幕式上，动作明星施瓦辛格在一众粉丝欢呼中，走过红毯上台致辞。路透
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