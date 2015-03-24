北京金融局撤销中海信达担保的经营许可证 不得开展新业务

路透上海3月24日 - 中国北京市金融工作局日前发布公告，撤销中海信达担保有限公司融资性担保公司经营许可证，撤销后中海信达不得开展新的融资性担保业务，但之前开展的融资性担保业务应依照相关法律法规继续履行担保责任。

21世纪经济报导周二指出，目前由中海信达担保，且尚未到期或回售日到期的私募债不少于13只，且涉及本息或已超过10亿元；而在13只私募债中，已有4只私募债的发行人或已陷入资金周转困难。

报导称，此前已发生实质违约的“12致富债”的担保方即为中海信达担保。虽然北京金融局要求中海信达仍需对此前担保项目履行担保责任，但在业内人士看来，中海信达担保许可被撤或将对尚未到期的存量私募债的兑付徒增不确定性。

北京金融工作局的公告称，经北京市融资性担保业务监管部门联席会议成员单位同意，决定撤销中海信达担保有限公司《融资性担保公司经营许可证》；即日起中海信达应当依法成立清算组或融资性担保在保业务处置组，完成公司清算或业务处置工作。

21世纪经济报导的报导指出，由中海信达担保且当前尚未到期或未到回售日的13只私募债分别为：13中森债、12蓝博02期、13华珠债、13北皓天、13华龙01期、13帷盛01期和02期、13新宇01期、13圣达01期、13朝科贸、13中联01期、02期及03期。

其中13华珠债、13北皓天、13华龙01、13圣达01四期债的发行人已进入失信名单，或已陷入资金周转困难，四期债的总发行规模约为2.09亿元。

而在中海信达担保许可被撤后，上述13只私募债的兑付或将面临新的不确定性。统计显示，13只债券的发行人大部分集中在江浙地区，而其中的8只将在今年面对到期或回售到期压力。

去年由中海信达担保的徐州中森通浩私募债利息违约就曾引发市场关注。中海信达一度拒绝代偿，随后又决定履行代偿责任。(完)

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(发稿 边竞；审校 曾祥进)

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