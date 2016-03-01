北京及广州电力交易中心挂牌成立

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月1日 - 中国两座电力交易中心周二挂牌成立，呼应政府在开放电价方面的努力，但一些专家认为，这还不足以改变电力行业形势。
中国当局希望最终让主要电网公司--国家电网及南方电网--将旗下输电及配售业务区隔开来。中国已在七个省份试点，允许发电公司直接向用户售电。
发改委官网新闻稿指出，两座电力交易中心分别位于北京及广州，目标是促进跨区交易及清洁能源的使用。
发改委指出，电力交易中心将在政府监督下，提供公开透明电力交易服务，并表示，两大国有电网公司拥有电力交易中心的控制股权。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)