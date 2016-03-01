北京及广州电力交易中心挂牌成立

路透北京3月1日 - 中国两座电力交易中心周二挂牌成立，呼应政府在开放电价方面的努力，但一些专家认为，这还不足以改变电力行业形势。

中国当局希望最终让主要电网公司--国家电网及南方电网--将旗下输电及配售业务区隔开来。中国已在七个省份试点，允许发电公司直接向用户售电。

发改委官网新闻稿指出，两座电力交易中心分别位于北京及广州，目标是促进跨区交易及清洁能源的使用。

发改委指出，电力交易中心将在政府监督下，提供公开透明电力交易服务，并表示，两大国有电网公司拥有电力交易中心的控制股权。(完)