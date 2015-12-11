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时事要闻 | 2015年 12月 11日 星期五 10:30 BJT

北京拟实施积分落户政策 须满足年龄及连续缴纳社保等条件

路透北京12月11日 - 中国北京市政府近日表示，拟实施北京积分落户，满足年龄不超过45周岁，在京连续缴纳社会保险七年及以上等条件人员将可申请参加积分落户。

北京市政府网站刊登的积分落户管理办法（征求意见稿）显示，积分落户指标体系由基础指标和导向指标构成。基础指标包括合法稳定就业、合法稳定住所、教育背景；导向指标包括职住区域、疏解行业就业、创新创业、专业技术职务、纳税、信用记录、守法记录。

此外，北京市政府同步对北京市居住证管理办法（草案送审稿）公开征求意见表示，来京人员办理暂住登记已满半年，并符合在京有稳定就业、稳定住所、连续就读条件之一的，可以向居住地公安派出所或者受公安机关委托的社区服务机构申请办理居住证。

北京市政府表示，两项新政策同步向社会公开征集意见，时间为12月10日至12月30日。（完）

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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