北京现代召回逾12万辆ix35汽车

中国质检总局周一在其网站发布公告称，北京现代汽车有限公司决定自5月13日起，召回121,835辆ix35汽车，以更换存在安全隐患的制动踏板开关。召回车辆为2010年4月9日至2011年10月6日生产的部分ix35汽车。路透