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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 14日 星期二 11:07 BJT

北京现代召回逾12万辆ix35汽车

中国质检总局周一在其网站发布公告称，北京现代汽车有限公司决定自5月13日起，召回121,835辆ix35汽车，以更换存在安全隐患的制动踏板开关。召回车辆为2010年4月9日至2011年10月6日生产的部分ix35汽车。路透
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