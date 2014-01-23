北京1月土地出让金同比增近130%

路透北京1月23日 -今年以来，中国北京等一线城市土地市场延续活跃成交之势，统计显示，截止1月21日，北京经营性用地成交金额已达403亿元人民币，同比增幅达128%。

同时，北京国土资源局近日通告宣布，因故暂停四宗地块出让。业内分析称，此举或旨在为土地市场降温，以稳定市场预期。

房地产咨询机构--易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)发布报告称，据其监测数据，1月1-21日，北京经营性用地已成交了300.11万平方米，同比增长74%，土地成交平均楼板价也提升了31%至13,432元/平方米。

而在去年，北京一季度土地出让金总额仅为471.15亿元。

CRIC指出，按照原先的土地出让公告信息，北京1月的土地出让金很可能排在各城市首位。而暂停四地块出让，节前北京土地出让将暂告一个段落，这将有利于平息市场舆论。

该机构认为，北京土地出让价格增长过快，势必对房价调控形成巨大压力，北京土地资源稀缺，供需不平衡，相应的房地产市场也供求紧张。而加入自住型商品房供应，并未改变市场供应需求量，反而可能导致商品房部分的土地成本高，间接提升商品房的售价。

野村中国区房地产研究主管高剑锋也在周四表示，地价还是房价的决定成本之一，过去几年地价在房价中的占比越来越高，特别是在北京，有些项目的占比已经达到50%。短期来看，地价对房价是有部分推升作用的。

他称，一线城市目前供应偏紧，库存在8个月左右，预计今年一线房价平均涨幅会较去年稍有回落，在5-10%之间，而二线城市涨幅约在3%，三线房价则持平。

最新统计局数据显示，中国部分热点城市去年年末收紧房地产调控的举措效果持续显现，主要城市房价涨势在去年12月继续放缓。北京、上海新建商品住宅价格环比涨幅回落0.1个百分点，不过同比涨幅仍高达20.6%和21.9%。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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