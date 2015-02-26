北京大兴等33个地区将试点允许集体经营性建设用地入市

路透北京2月26日 - 据中国新华社报道，全国人大常委会周三审议相关决定草案，拟授权国务院在北京市大兴区等33个试点县（市、区）行政区域，暂时调整实施土地管理法等有关规定，允许集体经营性建设用地入市，并将提高被征地农民分享土地增值收益的比例。

国土资源部部长姜大明做草案说明时指出，试点地区明确在符合规划、用途管制和依法取得的前提下，允许存量农村集体经营性建设用地使用权出让、租赁、入股，实行与国有建设用地使用权同等入市、同权同价。

此外，他强调称试点行政区域只允许集体经营性建设用地入市，非经营性集体建设用地不得入市；入市要符合规划、用途管制和依法取得的条件；入市范围限定在存量用地。

上述调整在2017年12月31日前试行，对实践证明可行的，修改完善有关法律；对实践证明不宜调整的，恢复施行有关法律规定。

2014年12月31日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作的意见》，决定在全国选取30个左右县（市）行政区域进行试点。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)

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