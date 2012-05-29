北京5月楼市回暖 成交量创年内新高

4月17日 北京一处新建的住宅楼上，工人在清洁窗户。远处是另一处住宅工地的塔吊。 REUTERS/Zheyang SooHoo

路透北京5月29日电---5月中国商品住宅市场进入传统销售旺季,受供应量上涨,降价项目增多及刚需积极入市影响,北京市5月新房、二手房的成交量均创出年内新高.

北京市住建委网上签约数据显示,截至26日,5月北京市新房签约套数为8,531套,环比上涨25%;二手房住宅签约9,947套,环比上涨18.3%.二者均超过去年同期的成交量.

链家地产市场研究部分析师陈雪表示,在"以价换量"的推动下,北京成交量逆转去年平稳下行的走势,在3月底开始增长明显,降价促销依然是吸引消费者的主要途径.

陈雪并表示,消费者当前购房积极性提高,而且购房理性,加之限购环境下投资性购房者难入市,需求将稳定释放.在无政策或者其他因素影响的情况之下,预计6月成交将会延续5月成交状态.

除北京之外,5月全国楼市均出现不同程度回暖.中国房产信息集团数据显示,从5月第二周开始,重点城市成交指数已连续三周出现环比上涨.

在持续严厉调控政策下,目前中国楼市多项指标均出现大幅下滑.路透根据国家统计局数据测算,4月中国房地产开发投资同比增长9.2%,为逾两年以来新低;同期新开工面积同下降14.6%,亦为今年以来连续第二月下跌;4月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.2%,为路透去年初开始测算该加权指数以来连续第二月出现下跌.

中国经济增速持续放缓带来的保增长压力,令房地产稳定经济的作用得以凸显.市场预计尽管在调控方向上不会有根本改变,但在调控措施上将进一步差异化支持刚需.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 杨淑祯

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