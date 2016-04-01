中国传统节日呈现新气象 清明节祭扫宠物

路透北京3月31日（记者 Joseph Campbell/Yanting Feng） - 下周一是中国的传统节日清明节，现在有很多人并不祭拜亲人，而是祭拜自己亲爱的宠物。

在中国，过去几年里出现了宠物公墓。

清秋（音）前往墓地祭拜她的博美犬“伙伴”，这只博美犬过世的时候15岁。

“这里像是宠物的天堂，”清秋说道，所指的是北京百福宠物天堂动物安葬中心。

“伙伴很聪明。他能很快学会我教他的动作……给他扫墓让我觉得我们并没有失去联系。”

清秋称，伙伴看着她恋爱、结婚、生子。他的墓碑上写着“我希望下辈子还能见到你”。

66岁的田培恒（音）与她的丈夫和女儿一起祭拜她的博美犬。“感情特别的深，就跟自己的孩子一样。所以她没有了以后我们就觉得当时心里特别接受不了，就是像失去自己一个宝贝。”

墓碑设计师张又旺称，百福宠物天堂一块墓地的价格在2,000-5,000元，使用年限为30年，每年的管理费为50元。墓碑的价格在2,000-20,000元。

“有一些，你要是不养狗不养宠物的人，有的时候，他难以理解，”张又旺说道。“他们（宠物）就跟人一样、都是人，都是平等，都一样。”（完）