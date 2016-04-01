中国传统节日呈现新气象 清明节祭扫宠物

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月31日 - 下周一是中国的传统节日清明节，现在有很多人并不祭拜亲人，而是祭拜自己亲爱的宠物。
在中国，过去几年里出现了宠物公墓。
清秋（音）前往墓地祭拜她的博美犬“伙伴”，这只博美犬过世的时候15岁。
“这里像是宠物的天堂，”清秋说道，所指的是北京百福宠物天堂动物安葬中心。
“伙伴很聪明。他能很快学会我教他的动作……给他扫墓让我觉得我们并没有失去联系。”
清秋称，伙伴看着她恋爱、结婚、生子。他的墓碑上写着“我希望下辈子还能见到你”。
66岁的田培恒（音）与她的丈夫和女儿一起祭拜她的博美犬。“感情特别的深，就跟自己的孩子一样。所以她没有了以后我们就觉得当时心里特别接受不了，就是像失去自己一个宝贝。”
墓碑设计师张又旺称，百福宠物天堂一块墓地的价格在2,000-5,000元，使用年限为30年，每年的管理费为50元。墓碑的价格在2,000-20,000元。
“有一些，你要是不养狗不养宠物的人，有的时候，他难以理解，”张又旺说道。“他们（宠物）就跟人一样、都是人，都是平等，都一样。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
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