北京市房山区等59个城市镇列第二批新型城镇化试点名单--中国发改委

路透北京11月27日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布第二批国家新型城镇化试点地区名单，同意将北京市房山区等59个城市（镇）列为第二批国家新型城镇化综合试点地区，年底前启动，到2020年在全国范围内全面有序推广试点成功经验。

刊登在发改委官网的通知称，同时考虑到农村土地制度改革试点与国家新型城镇化综合试点联系紧密，33个农村土地制度改革试点中已有19个列为国家新型城镇化综合试点，因此将北京市大兴区等14个农村土地制度改革试点一并确定为第二批国家新型城镇化综合试点地区。

此次试点将在2015年底前启动，到2017年与第一批试点地区同步取得试点任务的阶段性成果，形成可复制、可推广的经验；到2020年在全国范围内全面有序推广试点成功经验。

试点任务包括按照国家新型城镇化综合试点总体实施方案明确的各项试点任务总体要求，重点在农民工融入城镇、新生中小城市培育、城市（镇）绿色智能发展、产城融合发展、开发区转型、城市低效用地再开发利用、城市群协同发展机制、带动新农村建设等领域，结合本地发展实际，重点突破薄弱环节，积极探索，闯出新路。

今年2月，发改委同意将江苏、安徽两省和宁波等62个城市(镇)列为国家新型城镇化综合试点地区。（完）