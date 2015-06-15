北京党政机关国庆前迁至通州--香港文汇报

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透香港6月15日 - 香港文汇报上周六援引权威渠道消息称，北京市四套班子（市委、市政府、市人大、市政协）将在今年国庆节前夕全部由城区迁往通州区，具体搬迁方案不日即将正式公开。
报导称，在此之后，京津冀一体化将有更大动作出台，包括央企、医院、大学迁出核心区，北京、天津同城化管理等重大规划或将启动。
事实上北京通州地区的房价近期早已受“北京市政府搬迁至通州”传言影响大幅上涨。早在今年两会期间针对北京市政府部门是否会搬到通州”，北京市长王安顺曾表示从来没有研究过。
文汇报称，北京市即将召开会议部署落实《京津冀协同发展规划纲要》，通州副中心建设是最关键的任务之一。部分医院、大学以及央企总部等或将迁出北京市核心区，北京城六区拟减少15%左右的人口。
北京和天津未来拟实现同城化管理，沿线建设科技园区。京津、北（京 ）唐（山） 秦（皇岛） 和北（京）保（定） 石（家庄）将进行三轴布局，同时周边若干小城市建设高标准微中心。上述规划预计到2020年基本完成。
今年4月30日召开的中央政治局会议审议《京津冀协同发展规划纲要》指出，推动京津冀协同发展是一个重大国家战略，核心是有序疏解北京非首都功能。但截至目前官方尚未发布规划纲要全文。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。