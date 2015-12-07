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时事要闻 | 2015年 12月 7日 星期一 19:15 BJT

北京首次发布空气重污染红色预警

路透北京12月7日 - 北京市政府周一发布空气重污染红色预警消息，即全市于12月8日7时至12月10日12时将启动空气重污染红色预警；这是北京首次启动空气重污染红色预警。

北京市政府在网上发布声明称，施工工地停止室外施工作业，建议中小学、幼儿园停课，全市范围内将实施机动车单双号行驶（纯电动车除外）。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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