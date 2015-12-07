北京拟提高商品房预售资金使用效率 房企资金有望放松

路透北京12月7日 - 中国北京市住房和城乡建设委员会近日发文，拟加强对商品房预售资金的管理，通过简化支取手续和拓宽履约担保渠道，在保证预售资金用于工程建设的前提下，提高预售资金的使用效率。

住建委网站刊登的《北京市商品房预售资金监督管理办法》征求意见稿规定，商品房预售项目网上签约面积不足该预售许可证许可面积的二分之一时，开发企业可自行支取专用账户内的资金用于工程建设。

中原集团研究总监刘渊指出，此举利于放松开发商资金链。原本这些资金不能使用，需达到一定标准，例如竣工后才能使用，而根据新规，可以用于开发建设。

办法还规定，开发企业能够提供非监管银行出具的现金保函的，可以免除同等额度的监管资金。

此外，通知要求，各区住房城乡建设主管部门应加强日常指导、监督工作，发现预售项目有发生质量事故、未按期交付或存在不能按期交付风险、存在严重违法违规行为影响工程建设等情形的，可暂停开发企业专用账户的资金支取，切实防范资金风险。

该通知征求意见截止日期在12月9日。

鉴于房地产投资仍然萎靡，外界对房地产政策放松的预期继续升温，在国家主席习近平表示要“化解房地产库存”之后，已有不少地方出台对房地产市场进一步松绑的政策。（完）