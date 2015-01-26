北京房地产市场已步入良性循环 今年不会为限购松绑--报载

路透北京1月26日 - 尽管中国的商品房限购政策在大多数城市已取消，但中国人民日报引述北京市政府工作报告称，房地产市场已经步入良性循环，预计2015年不会有重大政策调整。也就是说，北京今年不会为限购松绑。

北京市人大会议的政府工作报告显示，北京2014年实现保障性住房竣工10.7万套、新开工10.1万套。今年还将通过新建、收购、租赁和货币补贴等多种方式，筹集各类保障房10.5万套，确保完成“十二五”期间新增100万套的任务。

“去年年末，包括新房和二手房在内，整体房价同比下降了3%以上，相信这也是广大市民所期待的。”北京市副市长陈刚说，尽管持续近10年的房地产投资热度有所消退，但其投资所占比重仍然偏高，投资额占当年全社会固定资产总额的51%。

在房价合理回调的同时，北京住房销售结构也不断优化， 90平方米以下的小户型住房成交比例提升，居民购房自住比例显著提高；而且，在限价、限贷政策逐步退出市场的条件下，北京房地产市场有能力依靠市场自身的调节能力，让房价保持稳定，预计今年房地产市场不会出现大冷大热的变化，因此不再需要通过政策调整来干预市场。

数据显示，北京楼市成交状况也比较稳定，据统计，去年本市共成交商品住房近17万套，其中10万套是二手房，近7万套是新房——当年入市的新房销售率高达70%。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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