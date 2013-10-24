北京楼市调控政策执行力度再升级

路透北京10月24日 - 为抑制房价上涨预期，北京市全面升级和强化现有调控政策的执行，包括加大对限购限贷执行的监督，加强对新房市场的管控，并增加“限房价、竞地价”的自住型商品房供应，以满足中端需求。

北京今年在全国各大城市中房价涨幅始终居前，国家统计局近日公布数据显示，9月北京新建商品住宅成交价格同比上涨20.6%，环比涨幅已连续10个月超过1%。而北京年初目标是全市新建商品住房价格与上年比保持稳定。

新华社周三晚间援引北京市住建委相关负责人称，此次七条措施包括：加强限购政策社会监督，组建由人大代表、政协委员、业内专家和购房代表等组成的限购监督委员会；强化购房人贷款资格审核。

在新房市场管控方面，进一步强化预售资金监管，对房价过高、上涨过快、利润率过大的项目，将启动全额监管，重点审查地价款来源和开发成本，并加强税收征管和稽查。引导开发商合理定价，对定价高涨幅大且不接受政府引导的项目，将暂缓上市。

链家地产市场研究部张旭认为，本次新的调控措施中，既带有表态性质，也有增加市场引导能力的实质行动。但整体来看，措施主要以管控为主，有市场有直接影响力的措施较少，更多的是稳定房价预期。

北京住建委还提出，通过“限房价、竞地价”方式，加大自住型商品住房供应力度，满足中端需求和夹心层家庭需求，今后年度这类住房用地在土地供应计划中单列。

**加快自住型商品房建设**

根据北京市住建委网站发布的《关于加快中低价位自住型改善型商品住房建设的意见》，2013年底前全市要完成不低于2万套自住型商品住房供地，今后还要根据市场需求情况进一步加大供地规模。

意见鼓励企事业单位和相关机构将自有用地用于自住型商品住房的开发建设，或者将尚未进入销售环节的房地产开发项目转化为自住型商品住房建设项目。

自住型商品住房套型建筑面积，以90平方米以下为主，最大套型建筑面积不得超过140平方米；销售均价，原则上按照比同地段、同品质的商品住房价格低30%左右的水平确定。

值得注意的是，自住型商品住房面向按照限购政策规定在北京市具有购房资格的家庭，但本市户籍无房家庭、经济适用住房、限价商品住房轮候家庭可优先购买。

链家的张旭称，推出自住型商品住房是本次新政一个比较明显的特点，使得保障范围有所增加，提高了居住保障措施对房价上涨的影响力。不过，相比北京的居住需求规模而言和大量符合购买政策的购房者来说，还是有较大的缺口，实际影响还有待进一步观察。

此外，新政还强调，加强市场监管、市场信息公开，提高市场信息透明度，防止误导误读。对存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价、变相涨价等违法违规行为的房地产开发企业，采取禁止其参加土地竞买、不对其发放新开发项目贷款、强化土地增值税征收管理等措施。

今年楼市传统销售旺季的“金九”显得成色十足，9月房价同比连续九个月上涨，环比更是16连涨；一线城市近两成的同比涨幅，也让人愈加担心潜在的泡沫风险。此前深圳已收紧调控政策，包括继续严格执行限购限贷，确保增加土地供应，研究二套住房贷款首付比例和利率调整等。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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