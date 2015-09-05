日本需要放弃政府担保要求 才能竞标铁路承建权--印尼部长

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透雅加达9月4日 - 印尼一位高阶官员周五称，日本必须放弃政府担保的要求，才能有资格继续与中国竞标印尼雅加达-万隆一条铁路的承建权。
“日本的提议中包括要求政府担保这一条，而中国并无此要求，这是主要区别所在，”印尼负责国有企业的部长Rini Soemarno告诉记者。
“所以如果日本希望保持竞标资格，就必须放弃政府担保及政府向国有企业贷款的要求。”
印尼周四在最后时刻决定取消在雅加达-万隆修建高速铁路的计划，但邀请中国和日本竞标方递交修建中速铁路的新提案。(完)
(编译 刘秀红；审校 张明钧)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。