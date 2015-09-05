日本需要放弃政府担保要求 才能竞标铁路承建权--印尼部长

路透雅加达9月4日 - 印尼一位高阶官员周五称，日本必须放弃政府担保的要求，才能有资格继续与中国竞标印尼雅加达-万隆一条铁路的承建权。

“日本的提议中包括要求政府担保这一条，而中国并无此要求，这是主要区别所在，”印尼负责国有企业的部长Rini Soemarno告诉记者。

“所以如果日本希望保持竞标资格，就必须放弃政府担保及政府向国有企业贷款的要求。”

印尼周四在最后时刻决定取消在雅加达-万隆修建高速铁路的计划，但邀请中国和日本竞标方递交修建中速铁路的新提案。(完)

(编译 刘秀红；审校 张明钧)

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