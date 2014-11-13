京沪全面落实房贷新政 执行优惠利率银行增加--报告

路透北京11月13日 - 中国在线金融搜索平台--融360发布报告称，继多家银行在部分二三线城市实行房贷新政后，北京、上海亦全面执行“认贷不认房”新标准；此外，一线城市执行优惠利率的银行数量继续增加。

以下为融360房贷报告要点摘录：

**北京上海全面执行房贷新标准**

融360调查了解到，目前，北京28家主要银行中，除广发银行、杭州银行、江苏银行、平安银行及天津银行五家停贷之外，其他银行均已落实新政，“认贷不认房”的首套房认定标准在京城全面落地。

在上海地区，报告显示，除停贷的平安银行、广发银行、花旗银行外，上海所有银行“认贷不认房”细则均落地，实施“已有一套住房还清贷款后，再次贷款购买普通商品住房，可按首套房政策执行”。不过，与公积金新政一样，普通商品住房成为限制门槛。

此外，相比北京、上海的银行全面执行房贷新政的情况，广州的新政落实速度稍逊一筹。在广州22家主要银行中，有10家银行已经开始执行“认贷不认房”的首套房认定标准。

**一线城市执行优惠利率银行增加**

报告称，北京提供房贷优惠利率银行的数量在本月又增长三家。至此，融360监测的北京28家主要银行中，提供优惠利率的银行已达15家，占比由43%增长至54%。其中，中国银行由基准利率下调至9折，降幅最大；交通银行首套房利率由9.5折下调至9折；工商银行也由基准下调至9.5折。

上海地区所有银行中提供房贷优惠利率的数量已达八家，较上月增加两家。其中华夏银行以最低9.2折的优惠位于榜首，邮储银行规定贷款200万元人民币以上、房龄20年以内即可享受9.4折的折扣利率。

融360数据显示，上周，广州有四家银行下调了房贷利率。其中，农业银行首套房利率由基准上浮2%下调至9.5折，在四家银行中降幅最大；民生银行和浦发银行的首套房利率均由基准下降至9.5折；交通银行则由基准下调至9.8折。

**优惠利率附加条件**

北京地区银行执行优惠利率附加的条件主要包括两类：一是对于客户资质的要求，如中国银行、中信银行、工商银行及农业银行均要求客户为优质客户；二是对客户在银行的资产有所要求，如交通银行、邮储银行、招商银行等均要求客户在银行有一定存款或者购买一定额度的理财产品等。

在上海，农业银行、中国银行、中信银行、招商银行、民生银行都有不同的准入门槛，首要考虑是否为优质客户，进而要求购买理财产品或存入一定比例的贷款金额。

在广州八家提供优惠利率的银行中，五家中资银行最看重客户资质，其折扣均面向优质客户；三家外资银行均对贷款额度有严格规定，其通常以一定的贷款额为准线来划分利率优惠程度，贷款额和优惠力度成正比。（完）

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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