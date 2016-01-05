汇率贬值及空置率略升不改京沪写字楼市场投资热情--高力

路透上海1月5日 - 国际商业地产服务商--高力国际周二表示，虽然今年上海和北京将有大批新增办公楼项目供应会使空置率提升，以及近期升温的人民币贬值预期，但是这些都难以改变国内外企业对于投资一线城市办公物业的热情。

2015年国内写字楼市场两极分化相当明显，京沪写字楼表现相当坚挺，而众多二线城市供过于求。高力国际预计，2016年上海和北京分别有近百万平米和50万平米的办公楼推向市场，全国新增写字楼供应量高达876万平米，供应激增将超越需求，导致空置率上升。不过京沪的去化能力较二线城市有明显的优势。

“虽然（今年）空置率可能上升，但上海核心区域的优质资产仍有望成为外资企业、外资基金和国内基金投资办公楼的首选。”高力国际中国区研究部董事谢靖宇指出。

据高力国际统计，去年上海写字楼投资市场非常活跃，38宗项目完成交易，交易总价为654亿元。例如瑞安房地产(0272.HK)将上海新天地数幢办公楼分别以66亿元人民币和57亿元出售给领汇基金(0823.HK)、李锦记与万科(000002.SZ)的合营公司，香港富商李嘉诚旗下的新加坡亚腾资产管理12月以27亿元购入陆家嘴东亚银行大厦。

高力国际华东及华南区物业投资服务执行董事汪蓓认为，经历去年的写字楼交易大爆发，今年京沪写字楼市场的可投资标的将减少，投资人选择余地将缩小，这使得市场上的投资气氛不会降温。

至于美国升息及人民币汇率贬值的影响，汪蓓指出，这不会对国内办公楼投资有大的影响。首先是美国升息及人民币持续降息后，国内外融资成本已接近，投资基金可以选择人民币融资，这样还可以直接规避汇率风险，反而能降低投资成本；其次国内写字楼交易多以人民币报价，人民币汇率若贬值，可以减少外资的实际支出成本。（完）