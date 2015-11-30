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亚洲 | 2015年 11月 30日 星期一 15:52 BJT

北京空气重污染预警信号升级至橙色

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月30日 - 北京周一发布空气重污染橙色预警信号，这是第二高的预警级别。

中国环境保护部周日称，受污染排放和不利气象条件影响，京津冀及周边地区出现空气重污染过程。

这是北京今年首次发布空气重污染橙色预警，意味着预测空气重污染将持续3天。

周一，北京部分地区的空气质量指数达到最大值500。当空气质量指数超过300后，居民应尽量减少外出。

北京市环保局周日称，已经要求有关工业企业实施停产限产措施并要求全市停止土石方、建筑拆除、混凝土浇筑、建筑垃圾和渣土运输、喷涂粉刷等施工作业。

环境保护部称，11月28日重度及以上污染城市数量增加到23个，灰霾面积扩大到53万平方公里。12月2日，受较强冷空气影响，大气扩散条件逐步好转，此次污染过程将结束。(完)

编译：李富强 发稿：王琛

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