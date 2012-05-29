北京将启动营业税改增值税试点--北京国税局

路透北京5月29日电---中国营业税改征增值税试点再增一军,北京市也将加入其中,"营改增"对象则包括交通运输业和部分现代服务业,这和此前上海市试点范围一致.

北京市国税局网站周一发布相关通知称,为做好试点准备工作,使增值税纳税申报表能够满足"营改增"业务纳税申报的要求,北京市国家税务局拟对现行增值税纳税申报表进行调整.

此前不久,北京市委常委会议指出,营业税改征增值税工作有利於北京市服务业的发展,有利於推动产业结构调整,要抓紧制定推进计划,做好纳税人培训工作,要研究制定营改增过渡性财政扶持政策,加强税务征管衔接,研究制定风险防范特别是涉税犯罪防范措施.

上海证券报上周二报导称,营业税改征增值税扩围方案或将在本月底或6月初出台,下半年启动,目前有包括北京、江苏在内等10个省市申报试点.

国务院去年宣布,将从今年1月1日起,在上海率先实施营业税改增值税的试点,首先在上海市交通运输业和文化创新、研发等部分现代服务业等开展试点,条件成熟时可选择部分行业在全国范围进行试点.

截止1月底,上海共有逾12万户纳入试点范围,大部分入选企业降低了纳税负担,例如小规模纳税人由原来实行5%的税率降为3%的徵收率.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红

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